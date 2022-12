Je Tatjana Bobnar postala političarka, Robert Golob pa policist?

Predsednik vlade je pred volitvami obljubil, da ne bo prvi epidemiolog ali glavni policist

Robert Golob in Vesna Vuković, sicer piarovka stranke Svoboda, očitno pa najvplivnejša premierova svetovalka. Fotografija je bila posneta ob zmagoslavju na referendumih 27. novembra.

© Željko Stevanić

Ena največjih težav v preteklosti je bila, da so državo vodili vsevedneži, politiki, ki so bili prepričani, da se spoznajo na vse, je predsednik vlade Robert Golob dejal v intervjuju za Mladino aprila letos, pri čemer je s prstom kazal na takratnega premiera Janeza Janšo. »On je tisti, ki vse zna. Je najboljši na področju delovanja demokracije in hkrati mednarodne politike. Zdaj ve največ o vojni v Ukrajini, pred tem je bil največji strokovnjak za zdravstvo – dve leti je interpretiral epidemijo covida, zelo suvereno, pa četudi smo bili nekaj časa vodilni v svetu v smrtih zaradi virusa.«