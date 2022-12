Pogrom nad šolo, ki je dijakom hotela predstaviti transspolnost

Transfobi med nami

Lia Bordon

© Osebni arhiv

»Sem ženska. To vem, odkar pomnim.« S temi besedami je Lia Bordon, ki ji je bil pri rojstvu pripisan moški spol, poleti na Twitterju razkrila, da pri 42 letih stopa na pot tranzicije. Odločila se je javno izpostaviti, saj je v tem videla priložnost, da bi pomagala drugim transspolnim osebam in tistim, ki transspolnosti ne poznajo, je ne razumejo, se je bojijo ali pa je ne znajo sprejeti.

Kmalu zatem so se nanjo začeli obračati številni mediji, nastopila je v več prispevkih, med drugim v oddaji Preverjeno na POP TV. Pred kratkim se je tako nanjo obrnila učiteljica zdravstvene nege na Srednji gozdarski in lesarski šoli Postojna in jo povabila, da bi dijakom tretjega letnika odpredavala del obveznih vsebin v sklopu zdravstvene nege na specialnih področjih. Jasno, bodoči tehniki zdravstvene nege se bodo na poklicni poti najverjetneje kdaj srečali tudi s transspolno osebo.

Sprva je nekoliko omahovala, a se je za to – potem ko je bilo predavanje že usklajeno z vodstvom šole, z njim pa so se strinjali tudi dijaki in njihovi starši – vendarle odločila. Na začetku predavanja je dijakom predstavila, kaj je spol, kaj spolna usmerjenost, spolni izraz in transspolnost, kaj pomeni, da nekdo preživlja tranzicijo. »In da gre za čisto naravno stvar. Žal ne morem pomagati, odstotek prebivalstva sestavljajo transspolne osebe, pa če to hočemo ali ne,« pove Lia Bordon. »Lahko pa s sprejemajočim odnosom bistveno olajšamo njihovo življenje, sploh ko govorimo o obravnavi pri zdravnikih in specialistih. Prav na tem področju je namreč zaznati precejšnje pomanjkanje.«

Odziv dijakov je bil pozitiven, šola pa je na družabnih omrežjih objavila skupinsko fotografijo dijakov z Bordonovo in se ji zahvalila za predavanje. Fotografijo je na družabnih omrežjih delila tudi sama. A sledil je pogrom.

Začelo se je z žaljivimi komentarji na Twitterju, nato se je v razpravo vključil borec za »prave« družine Aleš Primc, češ da gre za primer vnašanja »LGBT-ideologije« v šole, o zadevi so se razpisali tudi na Nova24TV, podmladek Nove Slovenije je izkoristil priložnost in podal izjavo za javnost ob »zaskrbljenosti zaradi vnosa transspolnih ideologij v procese izobraževanja otrok v javnih ustanovah«, v gonjo proti Bordonovi pa se je vključil še predstavnik rumenih jopičev Urban Purgar, ki je zapisal: »Transspolniki predavajo našim otrokom. Povejte dotičnemu omejencu kar mu gre, brez slabe vesti in strahu pred tožbami. To je naša dolžnost. Smrt pedofilom!«

Lia Bordon se dobro zaveda, da sovražni govor lahko vodi v fizično nasilje – spomnimo se samo primera Nike Kovač, ki je bila oktobra napadena na ulici sredi belega dne –, pa tudi tega, da je kazniv. Ker želi zaščititi sebe in družino, bo v zvezi z vsemi grožnjami, ki jih je prejela, uporabila vsa pravna sredstva, ki so ji na voljo.

Na dogajanje pa se je odzval tudi dr. Janez Vogrinc, dekan Pedagoške fakultete v Ljubljani. Takole je zapisal: »Zaradi pogovora o transspolnosti nihče ne bo spremenil svojega spola ali svoje spolne usmerjenosti. Morda pa bo lažje razumel sebe in predvsem svet, v katerem živi. Pustimo učiteljem, da izobražujejo mlade in da strokovno obravnavajo teme, o katerih je treba govoriti.«

Pri tem mu lahko zgolj pritrdimo.