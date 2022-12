»Zdi se, da aktualni predsednik vlade ponavlja nekatere napake svojega predhodnika«

IZJAVA DNEVA

"Spor med Golobom in Bobnarjevo se na prvi pogled zdi kot konflikt, ki je bil nepotreben. Novo vodstvo notranjega ministrstva in policije je v šestih mesecih v precejšnji meri normaliziralo razmere na policiji, zamenjalo praktično vse sporne vodilne kadre, ki so v času tretje Janševe vlade hodili po meji spodobnega in zakonitega (dva tesna sodelavca nekdanjega generalnega direktorja policije Antona Olaja sta bila celo odpuščena), razpustilo nepremišljeno ustanovljeno upravo avtocestne policije in opravilo številne nadzore, med katerimi po obsežnosti bržkone izstopa nadzor nad represivnimi ukrepi policije v času protivladnih protestov. Izboljšalo se je tudi zaupanje javnosti v policijo."

"Rezultat konflikta pa je vsekakor slab za vse vpletene. Bobnarjeva odhaja, Goloba pa bi prav tako težko razglasili za zmagovalca, saj bo del zaupanja javnosti bržkone upravičeno izgubil. Ob tem se zdi, da aktualni predsednik vlade ponavlja nekatere napake svojega predhodnika, čigar samovolja in nesposobnost samoomejevanja sta bili dve od pomembnejših lastnosti, zaradi katerih so ga volilci 24. aprila – torej na datum, ki bi ga Golob najraje razglasil za državni praznik svobode – poslali v opozicijo."

(Novinar Peter Lovšin v Dnevnikovem komentarju o sporu med predsednikom vlade in notranjo ministrico)