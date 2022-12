»Javno zdravstvo mora imeti upravljavca, ki ve, kaj dela«

IZJAVA DNEVA

"Javno zdravstvo mora imeti upravljavca, ki ve, kaj dela, ima znanje in moč obvladovanja sistema in ve tudi, kaj želi dolgoročno organizirati kot javno zdravstvo. In zna svoja sporočila tudi uskladiti s tem, kar se v javnem zdravstvu realno dogaja. Obljube o lepi prihodnosti in ljudje, ki ostajajo brez osebnih zdravnikov, ter zasebna zavarovanja proti vrstam – vse to ne gre skupaj. Zato je treba vsaj z nekaj jasnimi sporočili bolje usklajevati realnost, ki jo ljudje občutimo, z vizijo ministra za zdravje, ki bi ji vsi radi verjeli. Brez prepričljivih sporočil se bo zaupanje javnosti zlomilo in potem bo politika za nedelovanje sistema spet začela manipulantsko obešati krivdo za nedelovanje sistema na zdravnike. To je, kot bi vojaški generali ob tem, ko izgubljajo vojno, krivili vojake za svoje napačne odločitve. Zdravniki smo samo delavci v sistemu, in tisti, ki mora znati uporabiti in organizirati naše znanje in zmožnosti, je upravljavec sistema. In to je pri nas edino in izključno politika."

(Imunolog, pisatelj in kolumnist Alojz Ihan v Delovi kolumni o tem, da je izguba osebnega zdravnika postala stiska celotnega zdravstvenega sistema do katerega bi se moralo ministrstvo za zdravje jasneje opredeliti)