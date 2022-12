»To ni grožnja le za Srbe, ampak za celotno Evropo«

IZJAVA DNEVA

"To, kar počne kosovski premier Albin Kurti, je grožnja ne le za Srbe, ampak za celotno Evropo. Kurtijeva dejanja so nas privedla na rob oboroženega konflikta. Naši partnerji, vključno z Evropsko unijo, popolnoma ignorirajo razmere in se ne odzovejo, ali pa se odzovejo samo, ko stvari postanejo kritične. Če Kfor ne more zagotoviti miru, želi mir in stabilnost zagotoviti Srbija."

(Srbska premierka Ana Brnabić, potem ko je Priština v četrtek v večinsko srbsko Severno Mitrovico napotila med 200 in 300 policistov; via STA)