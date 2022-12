»Marsikaj, kar je naredil Janša, smo lahko samo nemočno opazovali. Zdaj smo neprimerno bolj občutljivi in ​​strožji.«

IZJAVA DNEVA

"Golob je zmagal na volitvah, dobil je vse tri referendume, ki jih je Janša izsilil z jasnim namenom, da zruši ali vsaj upočasni vlado, ni uvedel strahovlade, ni zmanjšal človekovih pravic. Zato je zdaj treba dokazati moralni padec upora proti Janši, nelegalnost ('krajo') volitev in nezakonitost referenduma ter si izmisliti veliko, veliko laži."

"Najhujše pa je, da vse to terja od kritične javnosti še več pozornosti in še več skupnega dela, da se ohrani naša minimalna toleranca do vlade nasploh in te vlade posebej. Marsikaj, kar je naredil Janša, smo lahko samo nemočno opazovali. Zdaj smo neprimerno bolj občutljivi in ​​strožji, ker menimo, da si ta vlada to zasluži. Zasluži si, da se živcira, da se prilagaja, da se znajde v javnih izjavah in ob vseh gafih: javnost se bo takoj in brez posebnega usmiljenja odzvala na očitno nesposobnost ministra Loredana, na incident z ministrico Bobnarjevo, ki si je pridobila naklonjenost in zaupanje. V primerjavi s turbulencami v Janševi vladi so to malenkosti, ki bi običajno ostale skrite javnosti. Današnja javnost, opolnomočena z uporom, se odziva povsem drugače."

(Antropologinja in kolumnistka Svetlana Slapšak o tem, da se je v zadnjem času občutljivost za laži, ki so se neverjetno razmahnile, sorazmerno zmanjšala, saj se lažnivci praviloma izognejo kazni; via Večerova priloga V soboto)