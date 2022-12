»To je še hujše od tega, da jih je fasala neka ministrica«

IZJAVA DNEVA

"Ministrici bi morali ploskati, saj razume, česar premier ne želi razumeti. Levica in Socialdemokrati so se ob tem delali, da se jih napad na policijo ne tiče, za njih in tudi za kakšne častivredne poslance Svobode, vse tiste naivne fizike in boksarje, ki so bili v parlament naplavljeni zaradi antijanšizma, je spor med premierjem in ministrico le obžalovanja vreden interni prepir. S tem so sporočili, da je slovenska policija pač strankarski fevd, zato naj se z njim ukvarja lokalni grof. V resnici je obžalovanja vreden le njihov oportunizem, ko so se zavoljo solidarne prihodnosti njihove vlade in njihovih položajev pripravljeni odreči načelom, s katerimi so si izborili oblast. To pa je še hujše od tega, da jih je fasala neka ministrica in jih bo kmalu fasal še en direktor: v tla bolščijo in čisto nič rdeči niso pri tem."

(Urednik Dnevnika in kolumnist Miran Lesjak o tem, da je premier Robert Golob proti ministrici Tatjani Bobnar in policijskemu direktorju Boštjanu Lindavu nastopil z logiko revolucionarne oblasti; via Dnevnikov Objektiv)