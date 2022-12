Padla je vlada

Vlada RS / zajem zaslona

Vladne spletne strani so v petek dopoldne iz še neznanih razlogov doživele izpad. Skoraj zagotovo ne gre za to, da bi pozabili podaljšati domeno, zato izkoristimo priložnost za kratek pogovor o spletni varnosti.

Če za dostop do različnih storitev uporabljate isto geslo, ste veliko bolj ogroženi, kot če uporabljate upravljalec gesel, s katerim za vsako storitev generirate novo geslo – brezplačen je denimo bitwarden. Seveda pa je še tako dobra programska oprema nemočna, kadar svoje geslo komu izdate: ne glede na to, kako se oseba na drugi strani e-nabiralnika ali telefona predstavlja, ji nikoli in pod nobenim pogojem ne povejte svojega gesla. Ali pa številke kreditne kartice.

Kjer lahko, uporabljajte dvo- ali večfaktorsko preverjanje pristnosti (multi-factor authentication), komunicirajte po šifriranih kanalih, poskrbite, da sta vaš brskalnik (ni vseeno, katerega uporabljate) in protivirusna oprema posodobljena. Pa pobrišite kdaj zgodovino iskanj!

P. S. Niso vas snemali med masturbiranjem.

