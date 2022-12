»Mesto ni le spalno naselje«

IZJAVA DNEVA

"Ves čas poudarjamo, da se mora sodobno mesto občanom čim bolj približati skozi vse mogoče komunikacijske kanale. Da je aktiven občan tudi zadovoljen občan. To pomeni, da se občane pozove, da so kreativni s svojimi predlogi, da se v svoji sredini trudijo, da poskušajo stvari izboljševati in da to pričakujejo tudi od svojega najožjega dela mestne četrti ali krajevne skupnosti. Mi se bomo trudili dvigniti takšno participacijo. Upam, da se bo v prihodnosti to poznalo tudi na višji volilni udeležbi. Marsikatero mesto v Evropi je tak pristop že ubralo in se že kaže kot dober. Mesto ni le spalno naselje. Mesto je skupnost. Tista prva skupnost, ki jo človek ima in to je velik izziv, ki ni le političen, ampak gre za nalogo osnovnih medčloveških odnosov, da torej to okrepimo. Časi se spreminjajo in mislim, da se moramo tem izzivom danes še posebej posvečati."

(Novoizvoljeni župan Celja Matija Kovač o tem, da se mora sodobno mesto občanom čim bolj približati; v intervjuju za Večerovo prilogo V soboto)