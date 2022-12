Se ta vlada spreminja v Kmetijo?

IZJAVA DNEVA

"Že pred pomladnimi volitvami je Golob, ko je še letel, preden je kot najstnik zapadel v slabo družbo in si v navalu ihtave samovolje zlomil krilo, omenjal ime bodočega ministra za zdravstvo, Danijela Bešiča Loredana. Ni bilo treba biti hudo pameten za svarilo: Bešič Loredan je recept za katastrofo. Danes jo imamo. Osem mesecev po volitvah smo od ministra dobili naslednje: še hitrejši razpad osnovnih zdravstvenih pravic, neodpravo dopolnilnega zavarovanja, nedostojno solzavost namesto dostojne pietete ob nesrečni zamenjavi celjskih pacientov in posnetek njegove druge plati, agresivnega, manipulativnega obračunavanja z Zemljičem. Ki nam ga je skušal prodati kot »čvrsto moško zdravniško debato«! »Čvrsto«? Kaj vraga je čvrstega v tuljenju, tem bednem znamenju frustriranca? »Moško«? Kaj vraga dela to zahojeno mačo pojmovanje moškega v 21. stoletju v slovenski vladi? »Zdravniško«? Kaj vraga ima minister-zdravnik zasebno »debatirati« s sindikalistom-zdravnikom, če so v teku uradna pogajanja? Se ta vlada spreminja v Kmetijo? Se."

"Tudi Golob se pogovarja »iskreno«, ko bi se moral disciplinirano, premišljeno, strateško, predvsem pa bi moral molčati, dokler vsega trikrat ne prespi. Nagnal je točno takšno ministrico, pusti pa blebetati ministru za naravno selekcijo. 132.190 ljudi (število je do konca pisanja kolumne naraslo), ki plačujemo zdravstveno zavarovanje za pravice, ki so nam jih odvzeli, bo moralo očitno tja, kamor so šli prvi izbrisani: na evropsko sodišče za človekove pravice. Tudi novi Matevž Krivic je že na obzorju."

(Kolumnistka Tanja Lesničar Pučko v Dnevniku o izbrisanih v zdravstvu in težavah Golobove vlade)