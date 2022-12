»Putin bi zelo rad spodkopal enotnost EU«

IZJAVA DNEVA

"Kar zadeva covid in rusko invazijo, je Unija dokazala, da je rasla in zrasla v geopolitično entiteto, skupaj z največjim notranjim trgom. Sposobna je bila sprejemati ključne odločitve s hitrostjo, ki je doslej nihče ni pričakoval. In če pogledate skupen odziv, enotnost v doseganju ciljev, politično in humanitarno podporo, gospodarsko pomoč in tudi vojaško podporo Ukrajini med krizo in vojno na našem kontinentu, je EU dokazala, da je kos izzivom in lahko doseže zastavljene cilje."

"Le ohraniti moramo enotnost namenov. Kajti zavedati se moramo, recimo, da bi predsednik Putin zelo rad spodkopal to veliko enotnost, ki smo jo doslej pokazali. To pa zahteva naše neprestano trdo delo, tudi pri nekaterih najbolj zahtevnih skupnih zadevah, kot je recimo zdaj cenovna kapica med energetsko krizo. Vprašanje je, ali si jo lahko privoščimo. Kriza je prav tako pokazala, da moramo še pospešiti energetsko tranzicijo, in to hitreje kot kadarkoli doslej. "

(Nizozemska finančna ministrica in podpredsednica vlade Sigrid Kaag o tem, ali je Evropa odporna na vse šoke, ki jih je doživela v zadnjih letih; v intervjuju za Delo)