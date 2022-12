»Golobova zunanja politika je bolj proevropska kot Janševa, a v prihodnje bi pričakovali veliko več«

IZJAVA DNEVA

"Da je slovenska zunanja politika pod Golobovo vlado bolj proevropska kot njena predhodnica, ni dvoma. Golobu je vstop v velike vode evropske politike omogočila energetska kriza, v kateri je lahko briljiral s svojo ekspertizo poznavanja energetskih trgov. Tega znanja ni skrival niti v evropskem parlamentu. V govoru poslancem je jahal na zdaj že mesece znanih puhlicah Evropske unije, da mora ohraniti enotnost, saj da je le tako lahko močna in premaga vse ovire. Nič napačnega. Vedno znova je to dobro slišati iz ust vsakega premierja. Vendar bi v Golobovi oceni aktualnega stanja EU in pogledih na njen razvoj v prihodnje pričakovali veliko več. Od države kandidatke za mesto nestalne članice varnostnega sveta se namreč lahko upravičeno pričakuje, da ima izdelane poglede na ključna vprašanja svetovne politike. Ta pa se začne doma – v Evropi."

"Čas Golobovega govora v evropskem parlamentu je bil izjemen. A je zaradi nedodelane vsebine priložnost predstavitve slovenskih stališč ostala zamujena."

(Novinar Aleš Gaube v Dnevnikovem komentarju o Golobovi zamujeni priložnosti)