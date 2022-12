Taksiji na električni pogon

Z namenom zmanjšanja škodljivih izpustov bodo od leta 2025 dovoljenje za taksi prevoze na Dunaju prejela le vozila, ki ne bodo proizvajala ogljikovega dioksida

E-taksi

© Nicole Viktorik

Mesto Dunaj in Gospodarska zbornica mesta Dunaj sta zdržila moči pri ooljsko prijaznim oblikah mobilnosti. Z namenom zmanjšanja škodljivih izpustov bodo od leta 2025 dovoljenje za taksi prevoze prejela le vozila, ki ne bodo proizvajala ogljikovega dioksida. V ta namen sta mesto in gospodarska zbornica pripravili novo shemo finančne pomoči v skupni vrednosti sedem milijonov evrov.

Subvencioniranje taksijev na električni pogon je še eden od korakov proti cilju, da bi Dunaj do leta 2040 postal okoljsko nevtralno mesto. Z letom 2025 bodo dovoljenje za taksi prevoze prejela le še vozila na električni pogon. "Taksiji so neizogiben del osebnega prevoza na Dunaju in nekateri se jim ne morejo odreči. Hkrati pa je pomembno, da izpuste znatno zmanjšamo. Prehod na električni pogon je za marsikatero podjetje velik izziv. Z novim subvencioniranjem podjetja pri tem učinkovito in ciljno podpiramo," meni Walter Ruck, predsednik Gospodarske zbornice mesta Dunaj.

Da bi voznikom olajšali proces napajanja, bodo nekaterim vozilom na spodnji del avta vgradili priključek, ki se bo na postajališču povezal s ploščo za polnjenje. Na ta način se bo vozilo samodejno polnilo in vozniku za to ne bo treba zapustiti avta. Na Dunaju pripravljajo osem tovrstnih polnilnic, ki jih bo lahko uporabljalo 50 vozil, opremljenih z ustreznim priključkom.

Z novo shemo bodo subvencionirali posamezne prevoze in ne nakup novih vozil. Subvencija bo znašala pet evrov za vsako uro prevoza potnikov. Skupni znesek je omejen na 10.000 evrov za posamezen e-taksi, vsako podjetje bo lahko prejelo subvencijo za do največ 15 vozil. Prijave za subvencioniranje se odpirajo s 1. januarjem 2023. Mesto Dunaj bo za projekt namenilo sedem milijonov evrov.