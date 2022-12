IZJAVE LETA 2022 / »Erika, čim večje bedake ste vodili pred kamere, tem bolj ste uživali«

Leon Magdalenc o Eriki Žnidaršič

Ob iztekajočem letu 2022 razkrivamo, katere izjave dneva ste najraje brali. Tiste z največ pozornosti ob pregledu leta objavljamo ponovno. Med njimi je tudi zapis Dnevnikovega kolumnista Leona Magdalenca, ki je o TV voditeljici Eriki Žnidaršič in oddaji Tarča zapisal sledeče: "Erika, to je vaša dediščina. To ste si sami ustvarili in sami vedno znova oživljali. Za vas je bila bizarnost nekaj, kar vam je navidezno dvigovalo rejtinge, prepoznavnost in ste postali predmet polemik. Čim večje bedake ste vodili pred kamere, jih soočali s strokovnjaki ali pa genialci, tem bolj ste uživali. Uživali prav v nemoči slednjih, ki jim ni nič pomagalo, da so si mislili svoje, saj so jih bedaki vedno preglasili in uživali v navideznih zmagah."

