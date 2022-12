»Janez Janša je spremenil Slovenijo«

IZJAVA DNEVA

"Janez Janša je spremenil Slovenijo. Uspelo mu je vsiliti svoj slog in svojo agendo v domačo politiko in na novo orisati nacionalni prostor. Začelo se je pri uvajanju tem, kot so korupcija, nepotizem, udbomafija in politično kadrovanje. Vsa devetdeseta so njegovi časopisi vztrajno gojili te argumente, dokler niso priplavali tudi v osrednje medije. Polemika, ki se je vnela, je zastrupila politični prostor. Logika, ki se je vzpostavila, je: 'Če oni pišejo o nas, bomo mi pisali o njih.' V dvomilijonski državi, kjer se glavni igralci poznajo že skoraj od otroštva, zelo lahko izveš vse o vseh in nemudoma najdeš resnične in pravljične povezave med različnimi akterji. Rezultat je neprijetno politično okolje, v katero težko vstopiš, če nisi prisiljen. Prav zato imamo danes to, kar imamo, in prav zato namesto pravih politikov leva sredina iz volitev v volitve vozi nove in nove vajence, ki sanjajo, da bi postali Drnovškovi dediči."

(Zgodovinar in kolumnist Stefano Lusa v Dnevnikovi kolumni o neprijetnem političnem okolju)