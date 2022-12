»Golob je dobil mandat, ker je obljubil novo politično kulturo«

IZJAVA DNEVA

"Civilizacijska norma je, da premier ponudi nedvoumna pojasnila. Ne nazadnje je dobil mandat, ker je obljubil novo politično kulturo. Upravičeno smo pričakovale tudi umiritev javnega diskurza. Lingvistična analiza javnih nastopov do zdaj tega ne potrjuje. Morda je to priložnost, da perpetualni iskalci političnega odrešitelja vendarle dojamejo, da upravljanje države ni enako upravljanju podjetja. Da policija in druge državne institucije niso notranje organizacijske enote podjetja, v katerih menjuješ ekipe po navdihu, z uporabo rekrutacijskih in selekcijskih tehnik poslovnega sveta. Če si res želimo vrhunsko in stabilno državo, potrebujemo na eni strani visoko etične državnike in državnice, ki znajo upravljati državo, in na drugi strokovno upravljane podsisteme, ki so varni pred politikanstvom. Postavimo javni interes in skupnostno dobro pred ozko strankarsko ali celo zasebno, osebno."

(Sociologinja in kolumnistka Jana Javornik o tem, da namesto, da bi premier prepoznal priložnost za iskreno odpiranje razprave o strokovnosti in politični nepristranskosti policije v službi ljudstva, smo priča nizu bizarnosti in preigravanj moči; via Večer)