Zgodovina v vrečki Bata

Odhajajoči predsednik države je osamosvojiteljem podelil zlate častne znake svobode, ki so jih leta 1993 vrnili. In ker ni bilo zraven Milana Kučana, so jih sprejeli z nasmeškom. In to je tudi edino sporočilo Pahorjevega dejanja.

Prijazna počastitev osamosvojiteljev, ki so po skoraj 30 letih prišli po državna odlikovanja, ki so jih nekoč zavrgli. Odlikovanja se skupaj z listinami nahajajo na beli mizi, levo od odhajajočega predsednika Boruta Pahorja.

© Borut Krajnc

Junija 1993 so bile v Sloveniji politične razmere napete. Predsednik republike je bil Milan Kučan, vlado je vodil Janez Drnovšek, minister za obrambo je bil Janez Janša, z zunanjimi zadevami se je ukvarjal Lojze Peterle. Parlament je bil tistega junija zaradi obstrukcij in interpelacije tedanjega ministra za pravosodje Mihe Kozinca praktično blokiran. Nekateri osamosvojitveni politiki so bili razočarani, jezni, zagrenjeni, razpadel je Demos, trdili so, da »osamosvojitveni kapital« po letu 1991 ni bil »pravično porazdeljen«. Stvari so se dogajale zelo hitro. Leta 1993 je policija že spremljala trgovino z orožjem, sredi julija pa je Janez Janša na mariborskem letališču »odkril« pošiljko z orožjem.