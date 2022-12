Peter Petrovčič | foto: Borut Krajnc

Reka ljudi

Popoldan smo preživeli na Reki, v hrvaškem pristaniškem mestu, kjer nedaleč od luksuznih jaht sredi zime na prostem prenočujejo tujci na poti v lepšo prihodnost

Dnevna soba in spalnica za nezaželene tujce nekaj deset metrov od poslopja glavne železniške postaje v hrvaškem pristaniškem mestu Reka.

© Borut Krajnc

Črni Kal in Sočerga na slovenski strani ter Buzet in Lupoglav na hrvaški so večji kraji, skozi katere je nekoč vodila glavna pot iz osrednje Slovenije v hrvaško Istro. Tudi danes se po njej v toplejši polovici leta v istrske obmorske kraje valijo kolone evropskih turistov. Mi smo se na to pot odpravili na turoben meglen zimski dan, ki se je prevesil v toplega, deloma oblačnega in brez vetra, ko smo se približali obali. Naš končni cilj je bilo hrvaško pristaniško mesto Reka. Za tujce, ki prihajajo z vzhoda, tokrat ne gre za turiste, je reška železniška postaja eno od postajališč na poti proti zahodu in severu Evrope. Potujejo skozi iste, prej omenjene kraje, le v nasprotni smeri, saj želijo doseči Italijo in druge države na zahodu in severu celine.