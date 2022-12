Ž̶i̶v̶e̶l̶a̶ ̶s̶v̶o̶b̶o̶d̶a̶ ̶m̶e̶d̶i̶j̶e̶v̶

Danes je nov dan

Evropski populisti med jamranjem o tem, kako nemočni so pri reševanju domačih problemov, pogosto uperijo prst proti Bruslju. V času, ko eno od temeljnih evropskih institucij pretresa korupcijski škandal, so za novo protislovje poskrbeli evroposlanci.

V razpravi o položaju novinarjev in svobodi medijev so se strinjali, da je svobodo in neodvisnost medijev nujno zaščititi, saj predstavljata osnovna predpogoja za zdravo delovanje demokracije. V tej luči je še toliko bolj presenetljiva odločitev, da so nagrado Saharova podelili ukrajinskemu ljudstvu, ki naj bi se borilo za svobodo in evropske vrednote. Prav na dan slovesne podelitve nagrade so namreč ukrajinski predstavniki ljudstva sprejeli novo medijsko zakonodajo, ki predvideva tudi možnost tridesetdnevnega izklopa spletnih medijev.

Tako so ukrajinske oblasti sprožile upravičene pomisleke in strah pred krčenjem medijske svobode, morda celo na račun samocenzure novinarjev. Če uspeš najti krivca, ti ni treba iskati rešitev.

