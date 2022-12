NAJBOLJ BRANO 2022 / Ko se je Uroš Slak spustil na raven Bojana Požarja

Kaj se je septembra pripetilo v oddaji Ena na ena na POP TV?

Voditelj Uroš Slak in gost Luka Mesec, minister za delo, družino in socialne zadeve ter koordinator Levice, v oddaji Ena na ena

© POP TV

Ob koncu leta vam bomo na spletni Mladini v branje ponudili letos najbolj brane članke. Eden od njih je tudi v 39. številki objavljena TV kolumna Stanke Prodnik, v kateri je analizirala informativno-pogovorno oddajo Ena na ena na POP TV. V njej je voditelj Uroš Slak gostil ministra za delo in prvaka Levice Luko Mesca.

"Prav neverjetno je, kako prepričan je bil Uroš Slak, da mu bo končno uspelo opraviti križanje Luke Mesca v oddaji Ena na ena na POP TV. Zdaj ga pa imam, zdaj ga pa imam, je kričalo iz Slaka, ko se je usedel nasproti Mesca. Kot kakšen srednjeveški sodnik – tisti za čarovnice – je vrtel svoje dokaze, ki resnici na ljubo to žal niso bili. Uporabljate BMW, imam vas! Ne, je rekel Mesec, to je BMW, ki je na ministrstvu ostal od prejšnjega ministra, pač tam je bil in nič si nisem omislil, ta stari avto pač uporabljam. Aha, ker niste šli takoj na test za droge, ste na kokainu! Ne, to je bila obtožba SDS, sem pa naredil test, ko mi ga je novinarka pomolila pred nos. Aha, čakali ste 10 dni, da se vam urin sčisti! Je res to rekel?," je v članku med drugim zapisala Prodnik.

CELOTEN ČLANEK SI LAHKO PREBERETE NA TEJ SPLETNI POVEZAVI (Ubogi Uroš Slak) >>