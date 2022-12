»Vzpostavlja se pozitivna identitetna vez s socializmom kot idejo«

IZJAVA DNEVA

"Civilna družba nakazuje spremembo vrednot in s tem politične kulture prav v temeljih, na katerih sloni kultura osamosvojiteljske politične generacije. Kot prvo, vzpostavlja kritičen odnos do kapitalizma in materializma. Kot drugo, evropsko in zahodnocentrično vizijo sveta zamenjuje s postkolonialno kritično zavestjo. Kot tretje pa se počasi vzpostavlja pozitivna identitetna vez s socializmom kot idejo in zgodovinsko izkušnjo predhodne generacije."

"Menjava generacij lahko v Sloveniji pomeni le eno: odpoved udobju resentimentov, ki volilno telo poganjajo od ene instantne leve zgodbe do naslednje, vsakič bolj deplasirane nacionalistične reakcionarne zgodbe. Ključno znamenje menjave politične kulture je in bo ravnanje biološko vsako leto bolj drugačnega volilnega telesa od tistega, ki se je podpisalo pod projekt 1991. Da se je nekaj temeljnega nepovratno spremenilo, bo jasno, ko bodo volivci po razočaranju z vsakokratno levo vlado naslednjič volili bolj levo."

(Novinarka, literarna kritičarka, esejistka in kolumnistka Mojca Pišek v Delovi kolumni o menjavi generacij)