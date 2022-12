Kako lahko dobiš nekaj nazaj, kar si vrnil?

IZJAVA DNEVA

"Epizoda z odlikovanji in vrečko bata je polna simbolike. Prvo vprašanje, ki se pri tem zastavlja, je, kako lahko dobiš nekaj nazaj, kar si vrnil. Še zlasti ko gre za državna odlikovanja najvišjega ranga in se jim odrečeš. Kako je mogoče, da v pravni državi neka skupinica državljanov, ki se po slovesnostih naključno srečuje in kramlja o vsem mogočem z aktualnim predsednikom republike, mimogrede navrže, da si želijo vrnitve odlikovanj, ki so končala v arhivskem depoju muzeja. Pahor je po dolgotrajnem in zapletenem postopku ob protestih v samem muzeju in na kulturnem ministrstvu dosegel vrnitev pomembnih artefaktov, razen enega – v muzejskem paketu so na naslov predsednika republike poslali šest pozlačenih odlikovanj, ne pa tudi znamenite vrečke bata. Si sploh lahko predstavljamo, kako osiromašena bo razstava v nastajajočem muzeju osamosvojitve, kjer bo v osrednji razstavni vitrini visela vrečka bata – in to prazna!"

(Novinar in kolumnist Zoran Potič o zgodbi o vrnjenih odlikovanjih šestih pomembnih osamosvojiteljev Janeza Janše, Lojzeta Peterleta, Franceta Bučarja, Igorja Bavčarja, Dimitrija Rupla in Jelka Kacina, ki je leta 1993 zelo odmevala; via Dnevnikov Objektiv)