Urška Klakočar Zupančič / »Jaz imam rada, da se mi ljudje približajo, ne pa da se odmikajo«

IZJAVA DNEVA

"Oseba pač izžareva odprtost in toplino ali pa ne. Kadar začutimo, da je človek odprt in topel, da nas sprejema in da mu ne manjka samozavesti, da bi drugim dajal občutek manjvrednosti, se nam ni treba distancirati od njega. Jaz imam rada, da se mi ljudje približajo, ne pa da se odmikajo. Funkcija predsednice parlamenta me kot človeka popolnoma v ničemer ne definira. Kot vsakdo tudi jaz v življenju nastopam v več vlogah – biti predsednica državnega zbora je samo ena od njih. Nekaj popolnoma samoumevnega se mi zdi, da ljudje čutijo, da lahko pristopijo, da kaj povejo in vprašajo. Sploh zato, ker tudi jaz rada pristopam do drugih."

(Predsednica Urška Klakočar Zupančič o tem, da je druga oseba v državi; v intervjuju za Večer)