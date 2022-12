»Civilna družba je Golobu dala rumeni, če ne že rdeči karton«

IZJAVA DNEVA

"Tu je premier prestopil prag demagogije v najslabšem pomenu besede. Še več, pokazal je, da ni imun na avtokratske impulze, katerih posledica, kot smo lahko videli pri Janezu Janši, je lahko upogibanje resnice do meje laži, nemara celo čez. Vse to je slednjič začela zaznavati civilna družba, ki je Golobu dala rumeni, če ne že rdeči karton. V sredo, potem ko je v državnem zboru ministrica imela poslovilni govor, jo je z literarnim nastopom podprlo Društvo slovenskih pisateljev, kar je kompliment, ki ga ni doživel še noben notranji minister. Poklonili so se njeni etični drži, ji vrnili dostojanstvo osebe, ki se odloča racionalno, ne iz stiske, Golobu pa pokazali, da zbor ministrov ni zgolj inženirski postroj in da je država veliko več kot energetsko podjetje."

(Novinar in kolumnist Janez Markeš o tem, da je Robert Golob načelno ravnanje Tatjane Bobnar označil za osebno stisko; via Delova Sobotna priloga)