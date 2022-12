»Prevara tudi v desničarskih krogih lahko igra samo en krog«

IZJAVA DNEVA

"Prevara je prozorna in kratkih nog, tudi v desničarskih krogih lahko igra samo en krog. V domačih razmerah računa na ignoranco in pozabljivost, ki omogoča vzporedno promocijo nepomembnih ljudi, v primernem trenutku pa se bo prek njih skušala dokopati do realnega sveta kulturne produkcije. Postopek lahko prepoznamo ob rušenju javne RTV. Ključni trenutek je, ko desnica prevzame oblast in ko tako proizvedene lažne elite s čistim nasiljem oziroma samovoljo oblasti zasedejo položaje v kulturi. Do nadaljnjega ostaja najjasnejši dokaz, da gre za goljufijo in lažne kulturne vrednote, dejstvo, da se desnica izogiba vsaki možnosti, da bi se pogledi prave kulture in tega političnega surogata srečali in soočili. Samo popolna izolacija zagotavlja to primitivno mistifikacijo."

(Antropologinja in kolumnistka Svetlana Slapšak o tem, da se desnica ne zmore spoprijeti s priznano, kritično in mednarodno prepoznavno liberalno kulturno produkcijo, zato poskuša ustvariti svoj svet; via Večerova priloga V soboto)