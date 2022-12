Kako končati vojno?

Forum Mirovnega inštituta bo naslovil vprašanje možnosti za dokončanje vojne v Ukrajini, kljub temu da – ali pa ravno zato, ker – na obzorju ne vidimo pripravljenosti na sklepanje miru ali vsaj premirja

Ukrajinski begunci na ukrajinsko-poljski meji

© Piotr Malinowski

V Gledališki dvorani AGRFT, v Ljubljani bo danes ob 19. uri potekal forum Mirovnega inštituta z naslovom Kako končati vojno in vzpostaviti mir? Dogodek bo mogoče spremljati tudi preko spleta. Več kot devet mesecev je minilo od začetka invazije Rusije na Ukrajino, vendar tej vojni, tako kot številnim drugim, ni videti konca. Povzročila je veliko gorja in žrtev ter iz številnih ljudi ustvarila begunke_ce. Obsežne posledice ima na področju ekonomije in energetske oskrbe, vključno z lakoto na območjih, kjer prevladuje svetovna revščina.

Ljudje so naveličani pritiskov in krize, ki jo je povzročila ta nova evropska vojna in z njo povezane špekulacije ekonomskih in političnih oligarhij. Vse od februarja se na Zahodu krepi skoraj popolnoma enotna vojaška, politična in humanitarna podpora Ukrajini in njeni vladi v obrambni vojni ter izolacija Rusije, a s časom se kažejo razpoke tudi med članicami zavezništva Nato.

"Forum bo naslovil vprašanje možnosti za dokončanje vojne v Ukrajini, kljub temu da – ali pa ravno zato, ker – na obzorju ne vidimo pripravljenosti na sklepanje miru ali vsaj premirja. V premislek želimo poleg družboslovnega pogleda vključiti tudi izkušnje iz spopadov na področju nekdanje Jugoslavije (danes t. i. Zahodnega Balkana), izkušnje mirovnega gibanja in gibanja za ugotavljanje dejstev ter spoznanja varnostne in vojaške stroke. Vabljene govorke_ci so se različno opredeljevali do vojne v Ukrajini v javnem prostoru, pa tudi do tega, kako naj ravnajo politiki_čarke, ki so na zadnjih volitvah dobili mandat volivk_cev. Prispevali bodo konkretne premisleke o tem, kaj bi bilo mogoče in kaj potrebno storiti, da se ta vojna konča," so zapisali v Mirovnem inštitutu.

Sodelujejo:

prof. ddr. Rudi Rizman, sociolog, zaslužni profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani

Vesna Teršelič, mirovna aktivistka, direktorica Dokumente, ustanoviteljica Antiratne kampanje

dr. Uroš Svete, strokovnjak za varnost in obrambo, direktor Urada za informacijsko varnost RS

Luka Lisjak Gabrijelčič, zgodovinar in raziskovalec na CEU v Budimpešti, urednik revije Razpotja

Forum bo moderirala prof. dr. Vlasta Jalušič, raziskovalka na Mirovnem inštitutu in predavateljica na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.