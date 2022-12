Rdeči karton za nadaljnjo komodifikacijo športa

master1305 / freepik

Za ljubitelje evropskega nogometa se novica leta obeta s strani Sodišča Evropske unije.

To bo namreč odločalo v primeru nogometne superlige, ki se je po silovitem ogorčenju navijačev in krovnih nogometnih združenj sesula lani aprila. Projekt še naprej zagovarjajo trije ekstremno zadolženi klubi, ki se sklicujejo na svobodno konkurenco. Sodišče bi lahko odločilo njim v škodo in zaščitilo evropski model športa, utemeljen na solidarnosti in odprtem sistemu, ki omogoča napredovanje glede na športni uspeh. Tako bi sodniki pokazali rdeči karton pehanju za profitom in nadaljnji komodifikaciji športa.

Odločitev lahko predstavlja odskočno desko za bolj vključujoč in družbeno odgovoren šport. Prav športne organizacije imajo namreč s svojo mehko močjo pomembno vlogo pri izgradnji družbene pravičnosti – ali pa, kot vsakič znova pokaže kakšno veliko prvenstvo, organizirano daleč od oči kritične javnosti – njeni razgradnji.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.