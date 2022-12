Matija Kovač / »Nisem pripravljen delati radikalnih kadrovskih potez«

IZJAVA DNEVA

"Že pred izvolitvijo sem povedal, da nisem pripravljen delati radikalnih kadrovskih potez. Poznam mesto in njegov ustroj in vem, kje so točke, ki jih moramo vsebinsko najprej nagovoriti. Ekipe, ki zdaj to delajo, so tiste, ki lahko največ znanja prenesejo v ta proces. Seveda se bodo neke menjave v moji ožji ekipi, v kabinetu, zgodile relativno hitro, saj moram imeti okoli sebe ljudi, ki jim stoodstotno zaupam. Hkrati so to tisti, ki lahko vizijo in komunikacijo, ki smo jo v preteklem obdobju zastavili, v javnosti tudi naprej z mano soustvarjajo."

(Novoizvoljeni celjski župan Matija Kovač o kadrovskih menjavah; v intervjuju za Delo)