Umetnost vojne po japonsko

Danes je nov dan

Japonska se je po sedmih desetletjih pacifizma odločila za znatno povečanje sredstev za obrambo; namesto 1 % BDP ji bo naslednjih pet let namenjala 2 %. Več gre za vojsko le še v ZDA in na Kitajskem, slednja pa je tudi glavni razlog za potezo, ki jo podpira večina Japonk_cev.

Odkar je Rusija napadla Ukrajino, je Japonce še bolj strah, da bo Kitajska napadla Tajvan in tako ogrozila tudi njihovo varnost. Kitajska po novem Japonski predstavlja grožnjo, še nedavno pa sta državi tvorili vzajemno koristno strateško partnerstvo. Grožnjo predstavlja tudi Severna Koreja, ki vseskozi razvija in preizkuša svoje jedrsko in balistično orožje. Japonska vlada je sicer zagotovila, da bodo na novo pridobljeno vojaško moč uporabljali izključno za obrambo pred morebitnim neposrednim napadom.

Minister Šarec gradi bataljonsko bojno skupino, kar generalmajorja Glavaša navdaja z optimizmom, da tudi slovensko vojsko čaka "svetla prihodnost". Upajmo le, da ne bo takšna zaradi eksplozij ...

Agrument ustvarja Danes je nov dan.