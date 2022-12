»Bobnar je po svojem odstopu bolj priljubljena kot takrat, ko je bila na položaju«

IZJAVA DNEA

"Da je Bobnar v javnosti po svojem odstopu bolj priljubljena kot takrat, ko je bila na položaju, niti ni presenetljivo. Čeprav je ostro in na odprti sceni obračunala z Golobom kot s predsednikom vlade, zna namreč svoje besede izbirati skrbno in premišljeno. Ob slovesu od državnega zbora je navedla citat italijanskega protimafijskega sodnika Falconeja, s čimer je ponazorila, da se od ministrske funkcije poslavlja z dvignjeno glavo. V sporu z Golobom je potegnila kratko in na koncu odstopila, a je dosegla moralno zmago – ohranila je svojo pokončnost. Golob ji na drugi strani v tem pogledu ni bil kos. Najprej je potreboval teden dni, da se je sploh odzval na afero, nato pa je kot po tekočem traku naštel tri popolnoma različne razloge za odstop ministrice. Začel je z očitki glede njegovega varovanja, nadaljeval z razpredanjem o depolitizaciji policije, vmes je dodal, da je ministrica odstopila, ker da se je znašla v osebni stiski. S svojim sprenevedanjem si je naredil medvedjo uslugo, saj je na vrhuncu svoje politične moči, ki jo je dodatno utrdil z zmago na referendumih, izpadel neprepričljivo in nekredibilno."

(Novinar Luka Mlakar o tem, da je prva velika vladna afera, ki se je razvila iz obračuna med nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar in premierjem Robertom Golobom, prinesla pomembne premike v javnem mnenju; via Večer)