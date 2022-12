Do kdaj bomo še gledali uničevanje RTV?

Danes je nov dan

Čeprav smo na referendumu podprli depolitizacijo RTV Slovenija, se je stanje v mnogih pogledih še poslabšalo, nastavljenci prejšnje vlade pa še naprej uničujejo medijsko hišo. Z Orbanom povezani televiziji Planet TV so na primer omogočili prenos nogometnega svetovnega prvenstva, pri čemer nas zaradi visoke cene pravic upravičeno skrbi, da smo bili davkoplačevalci oškodovani za vračilo politične usluge.

Še huje so na udaru mnogi zaposleni. Tako se je na delo nedavno vrnil urednik, ki je bil sicer ovaden zaradi spolnega nadlegovanja. Čeprav so dogodek potrdile priče, o agresivnem vedenju pa je bilo vodstvo večkrat obveščeno, je domnevni napadalec v službi celo napredoval. Ker so novinarji opozorili na stanje in želeli zaščititi žrtev, jim direktor TV Slovenija Urbanija zdaj grozi s prijavo na policijo.

Od vlade zahtevamo, da nemudoma sprejme ustrezne ukrepe, s katerimi bodo zaščiteni interesi RTV in tamkajšnji zaposleni, škodljivo vodstvo pa zamenjano – pa to brez mastnih odpravnin!

