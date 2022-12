Minister Mesec / »Zdravniki naj pogledajo, koliko so plačani učitelji«

IZJAVA DNEVA

"Mislim, da je to izsiljevanje. Glede na to, koliko so zdravniki letos iztržili iz pogajanj z javnim sektorjem, bi se morali zavedati, da so že najbolj privilegirani med vsemi javnimi uslužbenci. Naj pogledajo, koliko so plačani učitelji."

"Vsi se moramo zavedati omejitev, ki jih imamo kot država. Zdravniki pri tem niso izjema."

(Minister za delo Luka Mesec o napovedi stavke zdravnikov, ki so nezadovoljni z vladno ponudbo o odpravi plačnih nesorazmerij; v intervjuju za N1)