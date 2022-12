»Depolitizacija ne pomeni, da takrat, ko prevzameš oblast, pustiš stvari takšne, kot so«

IZJAVA DNEVA

"V politiki se je treba pogovarjati in dogovoriti. Nemogoče je za nazaj problematizirati stvari v javnosti. Meni je nesprejemljivo, da se dogovoriš, da boš nekaj izvedel, potem pa čez šest mesecev to označiš za politični pritisk, ker to ne more biti politični pritisk. Na drugi strani je zaveza, ki smo jo dali, še preden smo šli na volitve, da bomo v podsistemih, kot je policija, kot je tudi RTV (RTV Slovenija, op. n.), kjer sva danes, poskrbeli za depolitizacijo, meni je ta zaveza svetinja. Depolitizacija ne pomeni, da takrat, ko prevzameš oblast, pustiš stvari takšne, kot so, ker to ni nobena depolitizacija."

(Premier Robert Golob o depolitizaciji kot svetinji v intervjuju za informativno oddajo Odmevi na TV Slovenija)