Naslovnica nove Mladine / MAČEK V ŽAKLJU

Odmevna peticija razkriva, da je franšiza videoiger Talking Tom, uspešnica slovenskega podjetja Outfit7, pravzaprav agresivno oglaševalsko sredstvo, ki z reklamami bombardira najmlajše

V petek izide nova Mladina! Avtor ilustracije na tokratni naslovnici je Gorazd Vahen, ki je za Mladino ilustriral že v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja, sedaj pa je priznan ilustrator za otroke in odrasle. V novi številki, ki bo pri prodajalcih časopisov in na naši spletni strani na voljo od petka, 23. decembra, dalje, pišemo o odmevni peticiji, ki razkriva, da je franšiza videoiger Talking Tom, uspešnica slovenskega podjetja Outfit7, pravzaprav agresivno oglaševalsko sredstvo, ki z reklamami bombardira najmlajše. Ne zamudite!

#Mladina51

