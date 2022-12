Ginekološka kriza

Zdravstveni sistem Združenega kraljestva, NHS, se počasi, a vztrajno krha pod konzervativno vlado. Z največjo stavko doslej so prejšnji teden pričele medicinske sestre, danes stavkajo delavci zdravstvenih reševalnih služb, a torijci se ne dajo. Posledice razgradnje zdravstva so vidne tudi v ginekologiji – na oskrbo čaka več kot pol milijona oseb, čakalne dobe pa so se v zadnjem desetletju potrojile.

Tudi pri nas se iskanje primarne ginekološke oskrbe vse pogosteje izkaže za nemogočo misijo. V MOL naj bi bilo brez ginekologa_inje okoli 50.000 oseb, do leta 2024 pa naj bi po vsej državi novega_o ginekologa_injo iskalo okoli 172.000 oseb.

Slovenija s programom Zora dosega izjemne rezultate na področju zgodnjega odkrivanja predrakavih in rakavih sprememb, postala pa bi lahko celo ena prvih evropskih držav, ki bi eliminirala raka materničnega vratu. Ginekološko krizo moramo začeti reševati takoj, da pravih zob ne bo pokazala jutri, ko pridejo že zakasnele posledice epidemije.

