Krkovičeva dejanšizacija / Kaj pa provizije in trgovina z orožjem?

Anton Krkovič, najbolj znan slovenski vojak, se je ta teden dokončno razšel s SDS

Janša, Krkovič in osamosvojitelji – v času, ko so bili še prijatelji

© Matej Povše

Anton Krkovič, najbolj znan slovenski vojak, se je ta teden dokončno razšel s SDS. Protestno je izstopil iz Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO), v sporočilu za javnost je zapisal, da izstopa zaradi »ponižujočega odnosa članov VSO in stranke SDS«, ki se je začel, potem ko je podprl Roberta Goloba.

Ta del zgodbe je znan: Krkovič je v času tretje vlade Janeza Janše zapustil obrambno ministrstvo in se zaposlil v Gen-I, saj naj bi ga bili na obrambnem ministrstvu označevali za »človeka s ceste«. Ko je vlada Janeza Janše nato začela rušiti Goloba, se je odločno postavil na njegovo stran. Na tiskovni konferenci, na kateri je Golob že napovedal prestop v politiko, je Krkovič razkril, kako je bil »živa priča« političnim igricam stranke SDS, s katerimi so hoteli Goloba umakniti iz vodstva Gen-I. Ker se je javno postavil na Golobovo stran, naj bi se bil tudi v združenju VSO počutil »zelo slabo«, kot je tokrat zapisal v javnem pismu. Člani predsedstva naj ne bi bili želeli sedeti poleg njega, začutil je, da je postal persona non grata.

V pismu je še razkril, da se je odnos z Janšo začel krhati že veliko prej. Menda že leta 2016, ko sta na sodišču pričala o okoliščinah sestrelitve helikopterja v Ljubljani med osamosvojitveno vojno. Tedaj so teritorialci pod Krkovičevim poveljstvom in na njegov ukaz iz stolpnice na Trgu republike sestrelili neoborožen helikopter tipa gazela, ki je prevažal kruh, namenjen pa je bil v vojašnico na Vrhniki.

Pri sestrelitvi sta umrla tehnik letalec Makedonec Bojanče Sibinovski in pilot Toni Mrlak, ki je takrat že sodeloval s teritorialno obrambo, koordiniral in izpeljal pa naj bi prestop helikopterskih posadk gazel na slovensko stran. Merlakova žena Emilija Merlak je Krkoviča tožila in že tedaj sta na sodišču Krkovič in Janša pričala različno: Krkovič je trdil, da je bil Janša obveščen o tem, da je Mrlak želel prestopiti, Janša pa, da o tem tedaj ni vedel ničesar. Poleg tega ga je prizadelo, da je danes eden večjih Janševih prijateljev Jelko Kacin, ki je bil tudi glavni govorec na zadnji manifestaciji VSO. Krkovič se skratka čuti izdanega.

A to je bila le ena od njunih skupnih zgodb. Lahko se spomnimo še ene, v kateri sta se znašla na sodišču, afere Patria. Pri preiskavi tega korupcijskega posla so kriminalisti na več mestih pri osumljencih našli načrt razdelitve provizij, tako imenovano šablono »JZ + TK + IC + stranka« iz leta 2005. Za sodišče je bila šablona JZ + TK dokaz dogovora o razdelitvi podkupnin SDS in tudi Krkoviču, osumljenci pa so na sodišču trdili, da je dejansko šlo za formulo razdelitve dobička od izkoriščanja »lesnih sekancev« oziroma biomase, TK pa naj bi bil »Tič Krkovič«, Krkovičev brat Matija, ne pa Tone Krkovič.

No, če je Krkovič res opravil z janšizmom, če sta zanj pomembni pravica in resnica, ne pa zasebni interes, bi seveda lahko poskušal prepričljiveje pojasniti ne le ozadje delitve podkupnin pri aferi Patria, ampak tudi še kakšno ozadje pri trgovini z orožjem z začetka devetdesetih let.