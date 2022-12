Pretresljivo pričevanje o spolnih deliktih patra Marka Rupnika

Spolnost v podobi Svete trojice

V središču spolnega škandala za zidovi Vatikana se je znašel slovenski jezuit in umetnik Marko Rupnik, ki naj bi bil pred 30 leti spolno in duševno zlorabil več redovnic iz skupnosti Loyola v Mengšu. Število domnevnih žrtev zlorab je po poročanju italijanskih medijev za zdaj naraslo na devet, čeprav naj bi bil Rupnik po anonimnem pričevanju ene izmed redovnic, objavljenem v časniku Domani, v devetdesetih letih zlorabil skoraj polovico žensk v 41-članski skupnosti.

Nekdanja italijanska redovnica je Rupnika domnevno spoznala, ko je bila 21-letna študentka medicine. Ker je bila navdušena nad umetnostjo, je začela pogosteje zahajati v njegov atelje. Postala sta prijatelja, nato pa je začel vedno bolj poudarjati, kako pomemben je dotik, in ji kazati prizore iz Kamasutre. Naposled jo je prosil, ali bi mu pozirala. »Ni bilo težko sprejeti in odpeti nekaj gumbov na bluzi. Zame, ki sem bila naivna in neizkušena, je to pomenilo le pomoč prijatelju,« je opisala svoj odnos z Rupnikom. »Takrat me je rahlo poljubil na usta in mi rekel, da je tako poljubil oltar, kjer je obhajal evharistijo. Bila sem omamljena.«

Ko ga je naslednjič zavrnila, ji je začel groziti, da bo z njo prekinil stike. Ker ga ni hotela izgubiti, je pustila študij medicine in se odpravila v Slovenijo, v nadaljevanju je tako postala ena prvih sester skupnosti Loyola, njena članica je bila od leta 1987 do 1994.

Zlorabe naj bi se bile nato nadaljevale. »Spomnim se zelo nasilne masturbacije, ki je nisem mogla ustaviti in med katero sem izgubila nedolžnost. Gre za epizodo, ki je sprožila številne zahteve po oralnem seksu.« Kadar ga je poskusila zavrniti, je bila deležna diskreditacij, češ da duhovno ne raste. V Rimu naj bi jo bil Rupnik prosil za seks v troje, »saj mora biti spolnost po njegovem mnenju osvobojena lastnine, v podobi Svete trojice, kjer je, kot je rekel, tretja oseba prejela odnos med dvema«, dvakrat pa naj bi jo bil peljal tudi na ogled pornografskega filma.

Iz samostana je pobegnila, o zlorabah pa domnevno obvestila Rupnikove predstojnike in tedanjega ljubljanskega nadškofa Alojzija Šuštarja – a zaman. Rupnik je bil zgolj odstranjen iz skupnosti Loyola, nato pa se je vrnil v Rim in tam lahko nadaljeval kariero.

Da so za cerkvenimi zidovi vedeli za njegove spolne delikte, je potrdil general jezuitskega reda Arturo Sosa, ki je na tiskovni konferenci prejšnji teden dejal, da je bil Rupnik že izobčen iz cerkve po prijavi leta 2018, ko naj bi bil spovedal žensko, s katero je imel spolne odnose. A dikasterij za nauk vere mu je odpustil, saj se je za dejanje pokesal.

Sosa je potrdil tudi, da je dikasterij že obravnaval prijave zlorab iz devetdesetih let, ki jih je prejel lani. Jezuiti so domnevne zlorabe očitno vzeli kot prepoznano dejstvo, saj so Rupniku prepovedali spovedovati, prirejati duhovne vaje, duhovno voditi vernike in javno nastopati brez dovoljenja nadrejenega. A vendar so sklenili, da so obtožbe že zastarale. Kljub temu so v nedeljo, na isti dan, ko je bilo v časniku Domani objavljeno anonimno pričevanje, na spletni strani jezuitske kurije objavili javni poziv k prijavam še drugih morebitnih Rupnikovih zlorab.

Na dogajanje se je odzvala tudi Slovenska škofovska konferenca. Njen predsednik Andrej Saje je za Radio Ognjišče dejal, da je prepričan, »da bodo jezuiti opravili vse potrebne postopke in prišli tudi do resnice in pravične odločitve«. Pri papežu Frančišku, ki naj bi bil s primerom seznanjen, pa je bil v zasebno avdienco konec prejšnjega tedna sprejet predsednik vlade Robert Golob. O aferi, tako Golob, s papežem nista spregovorila.