»Nataša Pirc Musar je znanilka menjave generacij v slovenski politiki«

IZJAVA DNEVA

"Zmagovalka letošnjih predsedniških volitev Nataša Pirc Musar je znanilka menjave generacij v slovenski politiki. A prihod nove generacije politikov še ne pomeni, da se bodo vzorci delovanja spremenili, ker, kot je znano, se politična kultura neke družbe oblikuje desetletja, spreminja in izboljšuje pa zgolj v pogojih svobodne in demokratične družbe. Zato je mandat prve predsednice za prihodnost Slovenije toliko bolj pomemben, ker na čelo mlade države ne prihaja zgolj prva ženska, ampak predsednica, ki se je družbeno, politično in kulturno v celoti oblikovala v kontekstu samostojne Slovenije. Ob njenem prevzemu funkcije si lahko želimo le, da se bo izpolnjevanju izrečenih obljub čutila bolj zavezana kot njen predhodnik."

(Novinar Zoran Potič v Dnevnikovem komentarju o prvi predednici republike)