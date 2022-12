Čas maščevanja / Od okupatorjevih zločinov do povojnega maščevanja

Posebna številka Mladine: Evropa ob koncu druge svetovne vojne

V drugi svetovni vojni je bilo največ ljudi pobitih tik pred osvoboditvijo in takoj po njej. Še po osvoboditvi koncentracijskih taborišč so domačini na Poljskem pobijali celo Jude.

Kaos v Evropi

V letih 1944 in 1945 so obsežna področja Evrope za več mesecev zdrsnila v kaos. Druga svetovna vojna – verjetno eden najbolj uničujočih spopadov v človeški zgodovini – ni opustošila le materialnega sveta, temveč tudi institucionalno infrastrukturo, ki je držala skupaj države stare celine. Politični sistemi so se sesuli tako temeljito, da so ameriški opazovalci opozarjali na nevarnost izbruha državljanske vojne, ki bi zajela vso Evropo. Namerna delitev skupnosti med vojno je med sosedi zasejala nepremostljivo nezaupanje in za lačne ljudi je osebna morala izgubila vsakršen pomen.

Avtorji, ki se ukvarjajo s povojnim časom, radi pišejo o dobi, ko se je Evropa kot feniks dvignila iz pepela. A ne potrebujemo bujne domišljije, da si lahko predstavljamo, da povojna zgodovina ni mogla biti tako idilična. Po Hitlerjevem porazu vojne ni bilo kar na lepem konec in vojna se ni končala po vsej Evropi naenkrat. Na Siciliji in v južni Italiji jo je bilo konec že jeseni leta 1943. V Franciji se je za večji del civilnega prebivalstva končala leto pozneje, jeseni 1944. V nasprotju z njima pa so se v nekaterih delih vzhodne Evrope nasilni spopadi nadaljevali še dolgo po 8. maju 1945. V Jugoslaviji so se Titove čete s hrvaškimi enotami borile še vsaj do 15. maja. V Grčiji je državljanska vojna, ki jo je sprožilo posredovanje Hitlerjeve Nemčije, divjala še več let po tem, ko se je velika vojna v Evropi končala. V Ukrajini in ob Baltiku so partizani nadaljevali boj proti sovjetskim četam še v petdeseta leta. Številni Poljaki pa so mnenja, da se je zanje druga svetovna vojna končala šele pred nekaj leti. Druga svetovna vojna se je uradno začela, ko so v Poljsko vkorakale Nemške in Sovjetske čete, zato se je v njihovih očeh zares končala šele leta 1993, ko je državo zapustil zadnji sovjetski vojak.

