»Funkcijo predsednice razumem kot funkcijo vrhovnega branika ustavnosti«

IZJAVA DNEVA

"Ne bom predsednica vseh volivk in volivcev. Ljubša mi je oznaka predsednica vseh državljank in državljanov, prebivalk in prebivalcev Republike Slovenije. Zagotovo pa bom predsednica vseh tistih, ki verjamejo v ustavne vrednote. Funkcijo predsednice razumem kot funkcijo vrhovnega branika ustavnosti. Poudarek je na moči argumentov, moči besede, moralni avtoriteti, ki jo predsednica mora imeti. Zavedam se dejstva, da ne delim istih vrednot z vsemi. Kot predsednica pa moram biti pripravljena poslušati vse, slišati ljudi. Moja naloga je delati v dobro vseh."

"Ko govorimo o ustavnih pravicah, temeljnih človekovih pravicah, ni prostora za delitev na leve ali desne. Človekove pravice pripadajo vsem. V tem segmentu ne želim le delati, ampak tudi garati."

(Predsednica republike Nataša Pirc Musar o tem, kakšna predsednica bo; v intervjuju za Delovo Sobotno prilogo)