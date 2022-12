»Nobena država, ko poskuša izsiliti svoj lasten interes, ne more tega doseči«

IZJAVA DNEVA

"Nobena država, ko poskuša izsiliti svoj lasten interes, pa je vseeno, ali je majhna ali je velika, ne more tega doseči, če to ne temelji na dveh načelih Evrope, na solidarnosti in enotnosti, solidarnosti med državami in enotnosti, da iščemo samo rešitve, o katerih se vsi strinjamo."

"To je tista moč Evrope, to je tista moč enotnosti. Moč, ki smo jo mi izkazali, ko smo šli na glasovanje o samostojnosti. In enako, kot smo bili enotni pred 32 leti, bomo morali biti enotni pri tem, kako se bomo soočili in lotili vseh zadanih reform v prihodnjem letu."

"Samo če bomo enotni pri iskanju rešitev, bomo našli najboljše rešitve."

(Premier Robert Golob v slavnostnem govoru na državni proslavi pred dnevom samostojnosti in enotnosti o vojni v Ukrajini, ki je celotno Evropo pahnila v veliko krizo, in o tem, da moramo biti enotni)