»Družba bi morala najti konsenz glede najbolj temeljnih vrednot«

IZJAVA DNEVA

"Temeljni problem je sobivanje. Če hočemo ali ne, bivamo z drugimi. Lahko bi se celo iz lastnega egoizma vprašali, v kakšnih odnosih želimo živeti. Sam nasprotujem ideji, da je solidarnost zgolj računica, torej da bom jaz skrbel zate, zato da boš nato ti skrbel zame. Verjamem, da bi solidarnost morala biti nekaj več. Ampak golo prizadevanje za lastni uspeh, egoistične težnje so pravzaprav destruktivne tudi zame. Čeprav ne želim uvajati stereotipov neokapitalizma, je res, da je celoten pogon usmerjen v to, kako optimizirati naše dosežke, kako doseči čim več, kar gre pogosto na račun nekoga drugega. A mislim, da nam vsem postaja jasno, da sobivanja, ki bo zadovoljujoče tudi za nas same, ne bo mogoče ustvariti brez temeljne občutljivosti za drugega. Zdi se mi, da tu tiči problem. Družba bi morala najti konsenz glede osnovnih, najbolj temeljnih vrednot. Mislim, da bi morala biti med temi vrednotami tudi osnovna solidarnost. Na primer, naj ne bo nekdo v velikem pomanjkanju, če drugi živijo v izobilju."

(Filozof in teolog Branko Klun o tem, da sobivanja, ki bo zadovoljujoče tudi za nas same, ne bo možno ustvariti brez temeljne občutljivosti za drugega; v intervjuju za MMC RTV Slovenija)