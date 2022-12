Mastodon v sobi

Danes je nov dan

Ko se je po prevzemu Twitterja izkazalo, da se Elon Musk obnaša kot užaljena diva, ki koncepta svobode govora ne razume preveč dobro, je zanimanje za alternativo izrazito naraslo. Število aktivnih uporabnikov omrežja Mastodon je v zadnjem mesecu poskočilo in mnogi že ugibajo, kdaj bo prišlo do točke preloma.

Kljub zaenkrat še nekoliko okorni uporabniški izkušnji je Mastodon bližje obljubi odprtega interneta, kot smo ga poznali, preden so ga ugrabili tehnološki giganti. Prvič zato, ker temelji na protokolu ActivityPub, ki je, podobno kot elektronska pošta ali RSS, odprtokoden in nima centraliziranega nadzora oziroma lastništva. Drugič, ker ne uporablja algoritmov, ki bi manipulirali z našo pozornostjo. In tretjič, ker za njim stoji neprofitna organizacija, ki jo poganjajo donacije.

V prizadevanjih za bolj etičen internet je zato primerno, da Mastodonu damo priložnost. Danes je nov dan lahko sledite tukaj, s pomočjo orodja Movetodon pa lahko najdete tudi ostale Twitter prijatelje.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.