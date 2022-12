Cena praznikov

julio.garciah / flickr

December je čas obdarovanj. Bradati možje prinašajo darila pridnim otrokom – pa tudi porednim in razvajenim. Te običajno obiščejo vsi trije, manj verjetno pa je, da darila dobijo tudi otroci iz ranljivih družin, saj dobri možje otrokovo pridnost pogojujejo predvsem z dohodki staršev in sorodnikov.

December je čas druženja z najbližjimi. A količina preživetega časa z družino ni nujno pogojena s količino ljubezni in predanosti, temveč z vrsto zaposlitve in službenimi obveznostmi. Trgovkam in gostincem je prosti čas luksuz, saj delajo petke in svetke. Za njihovo vrsto dela je značilna visoka intenzivnost, ki nenehno obremenjuje njihovo zdravje. Med mladimi prodajalkami na primer poročajo o porastu spontanih splavov.

December je čas voščil, zato sebi in drugim voščimo zdravja, prijaznosti, dostojanstva ter potrpežljivosti. In ne pozabimo modrih besed vodje pro bono ambulante Vide Drame Orožim, da je življenje borba; zato ga je treba "tudi prijeti za vrat in ga malo zaviti".

