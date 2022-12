»Uvajanje podjetništva v zdravstvo pomeni zamenjavo cilja zdravja s ciljem dobička«

IZJAVA DNEVA

"Plačniki zdravstvenih dajatev so izvorni lastniki javnega zdravstvenega sistema, država s celotno izvajalsko strukturo mora izpolnjevati njihovo ključno zahtevo: dostopne in kakovostne zdravstvene storitve. Lastniki v zasebnem zdravstvenem sistemu imajo kot podjetniki drugačen cilj: ustvarjanje dobička. Kaotično mešanje javnega in zasebnega sistema je privedlo do konflikta med cilji pacientov in cilji javnih izvajalcev: vse več izvajalcev daje prednost boljšemu zaslužku in ubira bližnjice do podjetništva. Odliv zdravnikov iz javnega v zasebni sektor narašča, čemur prej ali slej sledi tudi javni denar. Geslo 'denar sledi bolniku' se spreminja v geslo 'denar sledi zdravniku'. Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je izjavil, da odhajanja zdravnikov iz javnega zdravstva med zasebnike ni več mogoče zaobrniti. Obremenitve zdravnikov, ki ostajajo, se povečujejo, vendar gnev pacientov, ki vse težje pridejo do storitev v javnih zavodih, leti nanje. Po krivici: so namreč tisti, ki vztrajajo na okopih javnega sistema."

"Uvajanje podjetništva v zdravstvo pomeni zamenjavo cilja zdravja s ciljem dobička. To bi morali razumeti vsi tisti, ki načrtujejo zdravstvene reforme. Če bi vse javne izvajalce spremenili v podjetnike, bi se storitve bistveno podražile, tiste, ki ne prinašajo dobička, bi usahnile, zdravstveni sistem bi prenehal biti sistem."

(Nekdanji minister za zdravje Dušan Keber o privatizaciji zdravstva; via Dnevnikov Objektiv)