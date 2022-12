Več solidarnosti in aktivnega državljanstva v 2023

Danes je nov dan

V teh dneh prebiramo povzetke leta, s seznamov najboljših albumov, filmov in knjig shranjujemo zanimive naslove ter se nostalgično obračamo nazaj v iztekajoče se leto. Obenem pa se, ohrabreni z dejstvom, da smo bolj ali manj uspešno preživeli božični večer v družbi najbližjih, že oziramo tudi onkraj silvestrske noči.

V novem letu nas čakajo skrbi, da bomo postali žrtve katastrofičnega kapitalizma, da nas bo zeblo in bomo lačni, ker po žitnici in oljnici Evrope padajo Putinove bombe. Trepetamo, da nas bodo kot posledice klimatske krize zadele katastrofe, kot so vremenske ujme in naravne nesreče. Skrbi nas, kaj bo z ostalinami janšizma, pa tudi, v kaj točno bo mutiral golobizem ter kdaj bo spet počilo v naši bližnji okolici.

Kljub vsemu naštetemu pa se naše novoletne zaobljube tičejo le nas samih: telovadili bomo in prenehali s kajenjem. A ker so plod zunanjega (kapitalističnega) pritiska, redko uspejo. V 2023 se zato raje za dobro vseh zavežimo solidarnosti in aktivnemu državljanstvu!

