Osebnost leta / Robert Golob

Nekdanji direktor podjetja Gen-I, ki je s svojim Gibanjem Svoboda zmagal na aprilskih državnozborskih volitvah, potem pa prevzel vlado in se začel učiti politične obrti

Umetniška dela slovenskih impresionistov v pisarni predsednika vlade. Na omari so novoletne voščilnice, čisto levo pa fotografije predaje poslov med Janezom Janšo in Robertom Golobom. Nastala je 1. junija 2022.

© Borut Krajnc

V središču Ljubljane, v precej neopazni stavbi na Gregorčičevi 25, so prostori vlade. Čisto na vrhu, v najvišjem nadstropju, ki je bilo dograjeno v času prve Janševe vlade, prvotno pa je bilo namenjeno menzi, je na desni strani kabinet predsednika vlade, levo od dvigala pa je okrogla soba, kjer potekajo vladne seje. V stavbi je še nekaj uradov, v pritličju je prostor, kjer potekajo tiskovne konference, višje je varna soba, kjer so zaupni sestanki. V tej stavbi se že skoraj dvajset let oblikuje slovenska politika. Trikrat je čisto na vrhu, v pisarni predsednika vlade, sedel Janez Janša, po enkrat Borut Pahor, Alenka Bratušek, Miro Cerar, Marjan Šarec, od letošnjega 1. junija dalje pa je v njej Robert Golob.