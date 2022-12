2022 v številkah

Leto, ko smo začasno premagali epidemijo in janšizem

Poziv k udeležbi na volitvah nad Celjem. Šest odhodov na volišča je zaznamovalo »super volilno leto« 2022. Spomladi smo ga začeli s težko pričakovanimi parlamentarnimi volitvami, jeseni pa nadaljevali s predsedniškimi volitvami, tremi referendumi in lokalnimi volitvami, ki so imele ponekod še drugi krog. Ljudstvo je na vseh volitvah večinsko glasovalo proti janšizmu.

© Janez Zalaznik

1,6

milijarde predvajanj na pretočni glasbeni platformi Spotify je dosegla skladba As It Was angleškega pevca Harryja Stylesa in postala najbolj predvajana skladba leta.