Konec janšizma

Leto, ko smo bolj ali manj uspešno začeli obnovo zdemolirane pravne države

Volivci so nepridipravno državo odločno zalučali v smetnjak zgodovine.

© Borut Krajnc

Razmere za ponovno vzpostavitev pravne države so v letu 2022 z zrušitvijo nepridipravne države seveda zagotovili državljani in državljanke – kolesarski, kulturniški, antivakserski in vsi drugi protestniki, civilna družba ter končno odločna večina volivcev in volivk na spomladanskih parlamentarnih volitvah. Da je nato v praksi projekt kot nova ministrica za notranje zadeve v veliki meri vodila Tatjana Bobnar, pa je bil preobrat, vreden romana; ministrica se je z vrnitvijo iz kazenske kolonije v Tacnu na sam vrh državnega birištva vzpostavila kot novodobna grofica Monte Christo, od katere smo – priznajmo – vsi pričakovali, da se bo Janševih palicajev odkrižala z enako brutalnostjo, kot je bila izkazana njej.