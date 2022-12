Zgodi se naša volja

Leto, ko se je narod odločno zavzel za javno RTV Slovenija

Politično ukinjeni Studio city je na dan zmage oddajal iz Mladinskega.

© Borut Krajnc

Čez sedem let pride vse prav – in pred sedmimi leti je ves svet v šoku ostrmel, ko so se pripadniki Islamske države v Siriji z bagri, eksplozivom in škrtajočimi kočniki spravili nad templje antičnega mesta Palmira, neprecenljive spomenike neke kulture in omike. »Z zemljo bomo zravnali malike, ki so jih častili pogani,« je izpod bolhave brade bruhal glasnogovornik ikonoklastov in si ob zgražanju civiliziranega sveta obetal paradiž. To se pač zgodi, ko fanatiki dobijo v oblast tisto, kar sovražijo – in prav to se je pri nas zgodilo z RTV Slovenija.